この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 平成女児がママになり、実家から持ってきた裁縫箱に8000いいね えみ🌼1y☺︎🎀(@emiiii0320)さんの投稿です。小学校高学年で買う学用品といえば、裁