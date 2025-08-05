【貯金袋】 8月7日～ 順次発売 価格：1回400円 貯金袋 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「貯金袋」を8月7日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、貯金用に使える袋のカプセルトイ。通帳を模したものや豚の貯金箱を模したものなど、色々なバリエーションが用意されている。 「豚の貯金袋」「貯金通帳袋」「10万円貯まる