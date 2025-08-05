南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士、油井亀美也さんが日本時間の４日、ISS＝国際宇宙ステーションで引き継ぎ会見を行いました。日本時間の8月2日、ISSに到着した南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士、油井亀美也さんと地球帰還を目前にした大西卓哉さんが4日夜、引き継ぎを行い、大西さんから油井さんへたすきが手渡されました。油井亀美也さん「私がここで頑張って一等星のように輝くことで日本の力というのが皆さんに知っていた