京都･下京区のラグジュアリーホテル｢デュシタニ京都｣地下1階のタイ料理レストラン｢アヤタナ｣では、2025年7月1日より、新たなコーススタイルのタイディナーを提供開始しました。“六感”を意味するサンスクリット語｢アヤタナ｣の名にふさわしく、香り･味･音･手触り･視覚･心へと訴えかける構成に進化。従来の｢とりわけ｣形式から、少量ずつ一皿ずつ丁寧に供されるフルコース形式へと刷新されました。 五感を