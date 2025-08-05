佐渡市の太鼓芸能集団・鼓童が研修生による発表会を開き、ことし4月に入所した8人も初々しい太鼓の音を響かせました。7月28日、佐渡市にある鼓童の拠点で開かれた発表会には研修生14人が参加しました。鼓童では研修生の日頃の成果を発表する場として年に3、4回、発表会を行っています。今回は4月に入所した8人が初めて参加し、初々しい太鼓の音を響かせました。〈1年生 ニックさん〉「複雑な達成感もある悔しさもあるという気持ち