新潟市は4日、去年の能登半島地震で液状化被害を受けた地域に対し、対策工事の説明会を行いました。新潟市西区で開かれた説明会で市は、地盤調査などから対策工事には地下水を排出する「地下水位低下工法」が適していると説明。土地が3000平方メートル以上で住宅が10戸以上ある「街区」単位での工事となること。地権者全員の合意が得られた場合のみ住民が一部費用を負担した上で進める方針を示しましたが、参加者からは金額