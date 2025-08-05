『あんぱん』（NHK総合）第92話では、蘭子（河合優実）とメイコ（原菜乃華）が上京し、物語が一気に加速した。 参考：『あんぱん』第93話、メイコ（原菜乃華）を健太郎（高橋文哉）が追いかける のぶ（今田美桜）の勧めで懸賞漫画に応募した嵩（北村匠海）。2カ月後、2人のもとに入選の知らせが届く。「たまるかー！」に続いて嵩の口から出たのは「のぶちゃん、ありがとう」。のぶは自信を失いかけていた嵩に「嵩の漫