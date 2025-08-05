広島に原爆が投下されてから、あす(6日)で80年です。この節目の日を前に、原爆の被害の悲惨さや平和の尊さを伝える企画展が岡山県庁で始まりました。 【写真を見る】「恒久平和な世界を目指すような運動を」岡山県庁で原爆の被害の悲惨さや平和の尊さを伝えるパネル展 今から80年前の1945年。8月6日に広島に、9日には長崎に原子爆弾が投下されました。死者は21万人にのぼるといわれています。企画展は、こうした原爆の被害につい