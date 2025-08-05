4日、新発田市で牛舎が燃える火事があり3頭のウシが逃げ出しました。3頭は5日朝、牧場関係者により捕獲されたということです。 4日午後3時ごろ、新発田市本田の牧場にある牛舎から出火。少なくとも3棟を焼きました。この火事によるケガ人はいませんが、牛舎から3頭のウシが逃げ出しました。 ■近隣住民 「ウシも襲ってくるかわからないが、危険もあるので怖いですね。」 新発田市は、防災メールなどを使って周辺の