JAえちご中越が安定した価格でのコメの供給などを目指して、卸業者などと意見交換しました。 7月22日に開かれた懇談会には、卸業者などJAの取引先約60社が参加しました。今年は厳しい暑さに対応するため、農家が品種によって田植えの時期をずらしていることや適切なタイミングで肥料を追加することなどを説明しました。 ■JAえちご中越経営管理委員会 吉田文彦会長 「去年はJAの集荷が急激に落ちた。今年は生産者から集荷を