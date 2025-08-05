函館空港に初となるフードコートが誕生しました。オープニングセレモニーにはタレントや俳優として活躍する松岡昌宏さんも登場し、会場を盛り上げました。８月５日に函館空港に誕生したフードコードには、道南地域の絶品グルメを提供する５店舗が軒を連ねています。オープニングセレモニーには、函館と東京での２拠点生活をしている人気タレントの松岡昌宏さんが登場し、早速グル