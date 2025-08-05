県内は5日も厳しい暑さとなる予想で県内全域に熱中症警戒アラートが発表されています。県内は朝から気温があがり午前10時現在、肝付前田で33.9度川内で33.5度、鹿児島市喜入でも32.7度と各地で30度を超えています。気象庁と環境省は熱中症の危険性が極めて高くなる恐れがあるとして県内全域に熱中症警戒アラートを発表しています。室内ではエアコンを使い、こまめな休憩や水分補給をするなどの対策をしてくださ