夏休み中の子ども達がJRの駅員や運転士の仕事を体験し、鉄道の魅力に触れました。 【写真を見る】駅長室の中ってどうなってる？運転士のカバンの中身は？子ども達がJR九州で仕事体験 JR九州熊本支社が夏休みの特別企画として開いたもので、熊本県内の小学生など8人が参加しました。 子ども達は制服を着て、普段入ることができない熊本駅の駅長室などを見学したあと、放送案内に挑戦しました。 「次の三角行の普通列車は５番