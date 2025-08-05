国連の欧州本部などでスピーチする熊本県の「高校生平和大使」が県庁を訪れ、平和への思いを語りました。 【写真を見る】高校生平和大使 国連でのスピーチへ「自分で学んだことを自分の言葉で」 高校生平和大使に選ばれたのは、済々黌の林田美咲さん（16）です。 広島で平和研修などを重ねてきた林田さんは、8月末にスイス・ジュネーブにある国連の欧州本部を訪れ、軍縮部の事務所長を前に核廃絶や平和の