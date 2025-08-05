8月3日未明、新潟県上越市で知人の車を叩くなどして破損したとして、29歳の建設作業員の男が逮捕されました。器物損壊で逮捕されたのは、上越市栄町の建設作業員の男（29）です。男は3日午前0時過ぎから0時半過ぎまでの間、上越市内の駐車場で知人女性が所有する自動車のボンネットを拳でたたいたり、足で蹴ったりして、破損した疑いがもたれています。被害女性から警察に通報があり、事件が発覚。警察の調べに対し、男は「私がや