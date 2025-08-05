北九州市の八幡西区役所で5日から、地元の商店街による「出張マーケット」が始まりました。北九州市八幡西区のコムシティ内にある八幡西区役所で始まった、出張マーケット「火曜コムまるしぇ」。地元の商店街の鶏肉店やカレーパン専門店、雑貨店など9店舗が出店しています。「日本一コンフォートな区役所」を目指し、市民の「居場所」をつくる取り組みの一環として、毎週火曜日に店舗を入れ替えながら開か