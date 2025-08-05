【「ダンダダン」第205話】 8月5日 公開 ダンダダン 【拡大画像へ】 集英社は龍幸伸氏によるマンガ「ダンダダン」第205話「螺旋運動」を少年ジャンプ+にて8月5日に公開した。 第205話では、邪視と交代したジジは螺旋攻撃で煙男にダメージを与えることができた。しかし生身で攻撃を受けることはできない。邪視とジジは攻防を入れ替えつつ攻めるが――。 8月5日現