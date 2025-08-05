トヨタ自動車などは、裾野市に建設を進めている実証都市「ウーブン・シティ」を9月25日に開業すると発表しました。トヨタ自動車と、子会社のウーブン・バイ・トヨタは、「ウーブン・シティ」の開業日について、9月25日に決まったと発表しました。「ウーブン・シティ」は自動運転技術の活用など未来のテクノロジーの実証実験を行う場所で、2024年10月に第1期エリアの建設が完了、試作品の改良が行わ