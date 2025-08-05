【新興国通貨】ドル人民元は７．１８台推移＝東京為替 先週末の米雇用統計後に７．２１台から急落したドル人民元。昨日は一時７．１７４２を付けるも、その後７．１８台を回復。今朝も少し下げて一時７．１７６４を付けたが７．１８台回復としっかり。 USDCNY 7.1815