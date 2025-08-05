ドルペソは１８．９０前後での推移＝メキシコペソ ドルペソは先週末の米雇用統計後のドル安に１８．９８台から１８．７５１を付けるも同日中に１８．９５台まで戻すなど、ペソ高が続かず。昨日は一時１８．７６まで下げたが、その後１８．９５台に戻すなど週明けもドル安が進まず。火曜日時間外取引は１８．９０ばさみ。 USDMXN18.907