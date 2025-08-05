リニア工事による自然環境の影響などを話し合う 県の専門部会が4日開かれ、県は、JRが計画している「要対策土」の置き場について県条例に抵触しないとの認識を示しました。4日の専門部会では、トンネル工事により発生する自然由来の有害物質を含む汚染対策が必要な土、いわゆる「要対策土」の処理方法などについて意見が交わされました。JR東海は、「要対策土」を静岡市葵区「藤島」に置く計画ですが県は、これまで「要対策土」の