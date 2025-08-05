東京午前のドル円は１４６．６２円付近まで下落した後、１４７．２３円付近まで切り返したが、先週末の米雇用統計後の安値圏にとどまっている。来月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）から連続利下げが始まるとの観測が強まっていることがドル円の重し。今週、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言が伝わる予定はないが、その他の米金融当局者の講演は予定されている。 ドル円の推移を眺めつつ、クロス円