タカラスタンダード [東証Ｐ] が8月5日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比36.3％増の44.7億円に拡大し、4-9月期(上期)計画の76億円に対する進捗率は58.9％に達し、5年平均の49.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.4％→6.9％に改善した。 株探ニュース