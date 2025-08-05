小矢部市内の保育所のプールにバラの花が浮かべられ子どもたちが豪華な水遊びを楽しみました。プールに浮かんでいるたくさんのバラの花。小矢部市の特産品であるバラに親しんでもらうおうと、小矢部市の花育推進部会が10年以上前から毎年地元の保育所やこども園で行っています。きょうは埴生保育所のプールに小矢部市で育てられたバラの花6種類、およそ300輪が浮かべられました。こどもたちは色とりどりのバラの