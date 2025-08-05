市民などから寄贈された貴重な資料を通して戦争の記憶を伝える展示会が大分県中津市で開かれています。 中津市歴史博物館 この展示会は戦後80年にあわせて企画されたもので、市民などから寄贈された戦時中の中津市内を映した写真や日用品など60点ほどが展示されています。展示品の中には学徒動員で中津市内の製糸工場で働いていた女学生の日記も展示されています。 ◆中津市歴史博物館衛藤美紀学芸員「空襲警報