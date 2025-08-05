きのう、南砺市の田んぼで85歳の女性が倒れているのが見つかりその場で死亡が確認されました。南砺警察署によりますと、きのう午後3時20分頃、南砺市竹内の田んぼで近くに住む無職の法邑靜子さん（85）がうずくまった状態で倒れているのを、捜していた警察官が見つけました。その後、ドクターカーで駆けつけた医師が現場で死亡を確認しました。（※靜の編は青）きのう午後1時すぎに「法邑さんをたずねてきたが自宅にお