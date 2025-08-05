ニッスイ [東証Ｐ] が8月5日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比11.7％減の102億円に減ったが、通期計画の355億円に対する進捗率は28.9％となり、5年平均の27.0％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.4％→4.6％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース