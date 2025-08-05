【「エイリアンズ」第1巻】 8月5日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 ヒーローズは、マンガ「エイリアンズ」第1巻を8月5日に発売する。価格は880円。 本作は、ヒーローズが運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している、宇宙人とロボットのSF百合マンガ。宇宙人のアミと地球人そっくりに作られたセクサロイドのアオイによる日常