【第568話】 8月5日 無料公開 「ONE PIECE（ワンピース）」 【拡大画像へ】 集英社は8月5日、尾田栄一郎氏によるマンガ「ONE PIECE（ワンピース）」第568話「勝手にしやがれ」の無料公開を少年ジャンプ+にて開始した。 今号では、瀕死の白ヒゲがエースに迫る。多くの海賊たちが自分を助けるために死闘を繰り広げているのを見ながら、エースは少年時代を思い出