8月5日、サウジアラビアのジッダを舞台に「FIBAアジアカップ2025」が幕を開ける。 日本代表（FIBAランキング21位）はロスター12名のうち、富樫勇樹、金近廉（ともに千葉ジェッツ）、テーブス海（アルバルク東京）、狩野富成、ジャン・ローレンス・ハーパージュニア、ジョシュ・ホーキンソン（いずれもサンロッカーズ渋谷）、西田優大（シーホース三河）、富永啓生（