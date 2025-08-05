５日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による９月の利下げ見通しを背景に、前日の米長期債相場が上昇（金利は低下）したことが追い風となった。 １日発表の米雇用統計をきっかけに、米景気減速懸念が強まっている。４日の米長期金利は４．１９％と約１カ月ぶりの水準に低下し、この流れが東京市場に波及した。日銀が朝方発表した６月１６～１７日開催分の金融政策決定会合議事