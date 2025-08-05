名鉄バスが東海三県で初めて特定技能外国人のバス運転手を採用し、きょう入社式が行われました。 【写真を見る】特定技能外国人のバス運転手 名鉄バスに入社 東海3県初 人手不足解消に向けインドネシア国籍の3人採用 きょう名鉄バスに入社したのは、インドネシア国籍の3人です。これは去年、特定技能の対象分野に「自動車運送業」が追加されたことを受け、名鉄バスが運転手の人手不足解消に向けて採用を行ったものです。 （今回