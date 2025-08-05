５日前引けの日経平均株価は前営業日比２５４円２９銭高の４万５４４円９９銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１０億１３５５万株、売買代金概算は２兆２４４９億円。値上がり銘柄数は１３３８、対して値下がり銘柄数は２５１、変わらずは３１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は幅広い銘柄にリスク選好の地合いとなり、日経平均はリバウンドに転じている。前日は米雇用統計の下振れを契機に大きく下値を探っ