きのう夕方、山形市西田の通称西回りバイパスで車４台が絡む追突事故があり、１人が病院に運ばれましたがその後ケガはなかったことがわかりました。 【写真を見る】帰宅ラッシュ時に...山形市西田の西回りバイパスで車4台絡む追突事故男性が一時意識不明も受け答え可能に 警察によりますときのう午後６時過ぎ、山形市西田の通称西回りバイパスにある江俣跨線橋で、渋滞していた車の列に普通乗用車が追突しました。 追突され