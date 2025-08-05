低気圧が、５日は北日本を通過し、前線が東北地方を南下する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気や日中の気温上昇の影響も加わるため、東北地方では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。 【画像】今後の天気 このため、山形県では、６日にかけて、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります