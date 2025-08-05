【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■TWICE、世界的音楽フェス『Lollapalooza Chicago』ヘッドライナーとして圧巻パフォーマンスを披露！ TWICEが、アメリカ・シカゴで開催された世界的音楽フェス『Lollapalooza Chicago』にヘッドライナーとして出演した。 『Lollapalooza Chicago』は、イリノイ州シカゴのグラント・パークにて行われ、1日あたり11万5,000人以上が集まる巨大フェスティバル。オ