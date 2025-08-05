日本郵船 [東証Ｐ] が8月5日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比52.5％減の597億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の2550億円→2400億円(前期は4908億円)に5.9％下方修正し、減益率が48.1％減→51.1％減に拡大する見通しとなった。 ただ、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の1400億円→1460億円(前年同期は2892億円)に4.3％上方修正し、減益率が51.6％減→4