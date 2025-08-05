5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比260円高の4万570円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万544.99円に対しては25.01円高。出来高は2万869枚となっている。 TOPIX先物期近は2942.5ポイントと前日比25ポイント高、現物終値比4.23ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 40570+260