¥Õ¥£¥êー¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²óÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë39¹æ2¥é¥ó¡¢6²óÎ¢¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë40¹æËþÎÝ¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ï¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤ÎÂçÇúÈ¯¡£¥Ê¡¦¥êー¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤Ë2ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ë¡£ÂÇ