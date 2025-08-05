奄美群島の環境保全を民間から後押しする「世界自然遺産推進共同体」の総会が奄美市で開かれました。世界自然遺産推進共同体は奄美群島の環境保全を目的に日本航空と日本エアコミューター、NTTドコモなどの呼びかけで2019年に設立されました。現在、KYTを含め県内外の71の企業や団体が加盟しています。総会ではこれまでの活動内容の報告や、意見交換などが行われました。（奄美群島国立公園管理事務所・広野 行男