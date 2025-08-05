4日午後8時ごろ、石川県加賀市伊切町で、高速道路沿いの防風林が燃える火事がありました。少なくとも5万平方メートルを焼き、約12時間後に鎮火しました。 野中 千聖 記者：「9時半過ぎの加賀市内です。煙が広範囲に広がっています」火事があったのは、石川県加賀市伊切町の北陸自動車道片山津インターチェンジ付近の防風林です。 4日午後8時すぎ「高速道路を走行中です。海側に火が見えます」などと消防に通報が