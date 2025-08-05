ディズニーがJCBと提携して発行する「ディズニー★JCBカード」の期間限定新デザインとして「ミッキー＆フレンズ In Real Life」が登場！登場を記念して「ディズニー★JCBカード」ポップアップイベント『#ミッキーを渋谷で探せキャンペーン』が、SHIBUYA109 渋谷店店頭イベントスペースにて開催されます☆ SHIBUYA109「ディズニー★JCBカード」ポップアップイベント『#ミッキーを渋谷で探せキャンペーン』   開