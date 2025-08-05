Perfume「巡ループ」ドラマコラボPVサムネイル 日本テレビ系で放送中の連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜よる10時〜）の主題歌『巡ループ』を使用したコラボPVが公開された。主題歌を担当するのは、映画『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』でも作品を彩ったPerfume。今回も物語の世界観を音楽で鮮やかに支えている。【動画】公開されたPerfume「巡ループ」ドラマコラボPV 本作は、青春ドラマの金