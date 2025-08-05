BIGLOBEは、今回、Google ゴールドVerified Peering Provider認定を受けたことを発表しました。 BIGLOBE「Google ゴールドVerified Peering Provider」認定 BIGLOBEは、今回、Google ゴールドVerified Peering Provider認定を受けたことを発表。Google Verified Peering Provider(VPP)プログラムは、Googleのネットワークとの間に高品質かつ高信頼な直接接続(ピアリング)を確立し、Googleの定める技術要件やパフォーマン