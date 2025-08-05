タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が8月5日、放送。今回は、東京都板橋区にある飲食店が登場します。同店は、創業して1年未満でテレビ初取材。人気メニューの一つとなる、ニンニクしょうゆベースで味つけした国産鶏もも肉を使った「唐揚げ定食」（680円）は、客が「でかっ！」と驚くほどのビッグサイズの唐揚げが特徴。