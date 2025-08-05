プレマシードは、2025年5月21日〜6月18日にかけて「通信制高校における入学前後の行動調査」を実施しました。 プレマシード「通信制高校における入学前後の行動調査」 調査手法：ネットリサーチ対象者条件：【性別】男性、女性【地域】全国【その他条件】通信制高校に現在通っている、またはかつて通っていた調査期間：2025年5月21日〜6月18日※1) 調査結果は小数点第二位を切り捨てた数値で表示しています。 