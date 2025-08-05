6人組グループ・SixTONESの田中樹が、18日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい）＋Vol.11に表紙にキラキラメイクで登場する。King ＆ Princeは撮り下ろしでライブレポート8ページ大特集を展開する。【写真】King & Princeの仲良しハートショット登場の度に大反響を呼ぶ田中による11ページ大特集では、この夏上演される主演舞台から、彼が“戦っていた”と感じる時期までを深掘り。今の彼の立ち位置にもつながるエピソ