高松南警察署 (資料) 香川県に住む男性2人から現金計14万円余りを脅し取ったとして、2025年3月から8月にかけて、男3人が逮捕されました。 恐喝の疑いで逮捕されたのは、自称・広島県の土木解体業の男(51)と、住居不定の無職の男(32)、福岡県の建設作業員の男(48)の3人です。 警察によると、2024年7月、3人は共謀し、工事契約を反故にされたことに因縁をつけて香川県に住む男性2人から現金を脅し取ろうと考え、高松市のコ