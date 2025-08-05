ノーベル賞作家カズオ・イシグロの長編デビュー作を、『ある男』（2022年）の石川慶監督が映画化した『遠い山なみの光』（9月5日公開）。戦後復興期の長崎と1980年代のイギリスを舞台に、時代と大陸を越えて交差する女性たちの姿を描くヒューマンミステリーだ。本作より、戦争で右手の指を失い、心身に深い傷を抱える二郎を演じる松下洸平の場面写真3点が解禁された。【画像】二郎（松下洸平）そのほかの場面写真松下が演じる