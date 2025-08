韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERが、2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:TOMORROW> IN JAPAN』を開催することを5日、発表した。【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER同ツアーは、4度目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:TOMORROW>』の日本公演。ツアー名には「約束した明日に向かって一緒に進む」という意味